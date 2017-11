“In campo col cuore” regala un defibrillatore alla Nazionale artisti Tv

Un defibrillatore salvavita è stato donato oggi a Palazzo Marino dall’associazione In Campo con il Cuore alla nazionale Artisti Tv e d’ora in avanti accompagnerà la squadra in ogni incontro.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, il fondatore della nazionale Artisti Tv Osvaldo Bresciani, Ringo, Ugo Conti, Francesco Oppini, Gigi Sammarchi, Alessandro Sansone, Fabrizio Fontana e il presidente dell’associazione In Campo con il Cuore, Gianfranco Fasan.

Ad oggi sono oltre 25 i defibrillatori donati dall’associazione In campo con il Cuore e posati in altrettanti luoghi pubblici di Milano.