Ancora focolai sul Campo dei Fiori

Un incendio sotto controllo e circoscritto, sui boschi sopra Barasso: l’allarme è scattato verso le 15 di oggi, 3 novembre, quando al 115 sono giunte chiamate che avvertivano di altro fumo visibile in zona.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto alcune squadre e sono al lavoro anche unità dei nuclei Aib della Protezione Civile del gruppo Valtinella, Varese e Gev.

Sul posto sta operando anche un elicottero dei vigili del fuoco.

L’incendio non è esteso e la ripartenza delle fiamme per ora è stata fermata.

Alle ore 18.00 La sala operativa della Protezione Civile alla Schiranna sta coordinando l’attivazione di alcune squadre per sorvegliare l’attività notturna dei focolai.

Alle 17.30 si vedeva fumo anche nei pressi del Monte San Francesco.

I vigili del fuoco di Varese hanno fatto sapere quanto segue:

In questi giorni sono proseguite incessantemente le operazioni da parte dei vigili del fuoco. Anche in queste ore le squadre stanno operando sulle zone interessate dall’incendio.

Durante un sorvolo dell’area interessata con il “Drago 82” del reparto volo Lombardia è stato notato un focolaio. Immediatamente sul posto è stato vericellato un aerosoccorritore che ha iniziato le operazioni di spegnimento in attesa delle squadre di terra che hanno provveduto ad ultimare le operazioni.