Campo dei Fiori, il sindaco ringrazia i volontari vedanesi

(immagine di repertorio)

In questi giorni, a contrastare il drammatico incendio che ha colpito la montagna e i boschi del Campo dei Fiori, ci sono anche i volontari del Gruppo locale di Protezione civile di Vedano Olona. Diversi di loro, a turno, hanno svolto servizio di pattugliamento notturno dei boschi con la priorità di segnalazione immediata in caso di riattivazione dei focolai di incendio.

Il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio, ci tiene a ringraziarli: «Un coinvolgimento che certifica il grado di preparazione del Gruppo di Protezione Civile di Vedano, da sempre tra i più apprezzati della provincia, e che ci riempie di orgoglio – Un ringraziamento dunque ai nostri volontari che dedicano se stessi e il loro tempo al servizio della comunità, e in particolare un grazie ad Aldizio, Vandeputte, Mussa, Dinato, De Rosa, Bossi e Ubertis Bocca che hanno prestato servizio in queste notti tra i boschi in fiamme del Campo dei Fiori».