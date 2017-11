Campo dei Fiori sorvegliato speciale, in attesa della pioggia

Vigili del Fuoco e Protezione civile ancora in azione in vetta al Campo dei Fiori e lungo le pendici.

I roghi sono sotto controllo ma, finché non arriverà la pioggia, l’attenzione rimane alta.

Nella giornata di ieri, in qualche punto del Monte San Francesco e nella parte alta del comune di Barasso il fuoco era tornato. L’allarme era scattato verso le 15.

I vigili del fuoco hanno inviato sul posto alcune squadre e si sono messe al lavoro anche unità dei nuclei Aib della Protezione Civile del gruppo Valtinella, Varese e Gev. Il DOS ha ispezionato alcune parti delle pendici per capire il livello di calore del terreno ed evidenziare le aree critiche.

Attorno alle 20.30 la situazione era nuovamente sotto controllo monitorata da una squadra di vigili del fuoco all’Osservatorio, con tre mezzi, mentre sugli altri due punti caldi – Barasso e Monte San Francesco – sono stati presenti i volontari Aib, antincendio boschivo.

La notte è trascorsa tranquilla senza interventi in emergenza.

Per tutta la giornata proseguirà il monitoraggio con una trentina di uomini delle squadre antincendio boschivo, in attesa della pioggia prevista dalla serata: « Ci auguriamo che le precipitazioni siano continuative per qualche giorno – spiegato il Presidente del Parco Emanuele Barra – così da bagnare adeguatamente il terreno e spegnere tutti i focolai che ancora rimangono».