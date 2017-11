campodeifiorisiamonoi, ecco come aiutare il bosco bruciato

“Fondo recupero aree del Parco Campo dei Fiori interessate dall’incendio”: IBAN IT05C0521610801000000003594 con denominazione da inserire all’atto del versamento: “F.DO RECUP. AREE INTER. INCENDIO”.

E’ da questa mattina operativo il conto corrente straordinario attivato dall’Ente Parco Campo dei Fiori a seguito dell’emergenza incendi.

FINALITA’ DEL CONTO E MASSIMA TRASPARENZA – Le risorse raccolte verranno destinate su tre obiettivi: 1) ripiantumazione delle aree devastate dal fuoco; 2) sostegno all’Osservatorio Astronomico per il ripristino dei percorsi didattici; 3) nell’area attività di ripristino dei sentieri per favorire al piu’ presto la fruizione del Parco; 4) parte dei fondi verrà inoltre destinata a potenziare le attrezzature dell’Anti Incendio Boschivo e delle squadre comunali che in questi giorni si sono prodigate, con grande dedizione e competenza.

Periodicamente, sul sito e sulla pagina facebook del Parco, verrà dato conto della cifra raccolta e delle successive singole destinazioni dei fondi.

IN 3 GIORNI OLTRE 300 EMAIL DI DISPONIBILITA’ – Ricordiamo inoltre l’email “campodeifiorisiamonoi@parcocampodeifiori.it” dove poter segnalare oltre a nome cognome e dati, la propria disponibilità, per una programmazione a più lungo termine degli interventi che riportino alla condizione originaria il territorio: pulizia dei sentieri, desiderio di conoscere le modalità per aderire alle attività di Protezione Civile e di Anti Incendio Boschivo AIB, formazione e conoscenza della montagna e della storia del Parco.

«Ad oggi sono giunte oltre 300 email, tra persone e gruppi, con una partecipazione collettiva alla vicenda che ha colpito la nostra montagna davvero toccante. Lavorando insieme -afferma il Presidente del Parco Giuseppe Barra- siamo certi di poter collaborare alla rinascita della nostra montagna».

#campodeifiorisiamonoi