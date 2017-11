Cancro al seno: una giornata di studio sulla terapia farmacologica

Il Centro Congressi Ville Ponti ospita giovedì 30 novembre una giornata di studio sulla chemioterapia nella cura del cancro al seno. L’iniziativa è promossa dall’Accademia Nazionale di Medicina.

Responsabile dei lavori è la dottoressa Graziella Pinotti che dirige il reparto di oncologia dell’ospedale di Varese.

Si approfondirà soprattutto l’approccio farmacologico con la monochemioterapia che garantisce minor tossicità e la possibilità di verificare l’attività di ogni singolo agente nello specifico caso individuale.

Il clinico, quindi, deve di volta in volta scegliere il farmaco appropriato sulla base di vari fattori. Gli elementi che incidono sulla scelta sono, oltre ai risultati degli studi clinici, i pretrattamenti e le preferenze della paziente, anche la via di somministrazione, il profilo di tossicità e la disponibilità. Generalmente, si dà la preferenza ai farmaci che hanno dimostrato di offrire vantaggi clinici rilevanti, in primo luogo la sopravvivenza.

Il corso ha lo scopo di illustrare estensivamente gli studi clinici controllati riguardanti la terapia del carcinoma mammario metastatico, con particolare riguardo per le innovazioni terapeutiche e l’analisi critica dei trials.