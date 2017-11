Conosci il tuo cane? Trucchi e consigli per capirsi meglio

Un cane educato non nasce già “formato”, ma ha un padrone che l’ha educato correttamente. Il cane quindi è educato dal padrone, ma chi educa il padrone? Chi gli insegna come comportarsi e come relazionarsi con il suo amico a quattro zampe?

Se ne parla sabato 18 novembre, dalle 15 alle 19, in Sala Bergamaschi a Induno Olona, nel corso di un incontro organizzato dall’Assessorato all’ambiente in collaborazione con l’associazione Bios di Varese.

«Non solo chi non ha mai avuto un cane, ma anche chi ne possiede da tanto tempo, compie talvolta in buona fede degli errori che hanno influenza sul comportamento del cane – dice l’assessore Monica Filpa – Ecco perché ci sembra interessante proporre questo incontro che aiuta aspiranti padroni, neofiti e padroni di lungo corso ad approfondire la conoscenza delle dinamiche cane-padrone, aiutandoli a utilizzare i corretti comportamenti con il proprio amico a quattro zampe e anche con tutti gli altri cani e padroni che si incrociano».

Il corso è gratuito, ma è necessario iscriversi entro le ore 15 di venerdì 17 novembre scrivendo a info_bios-varese@libero.it oppure telefonando ai numeri 393 9896684 oppure 349 7037531.

L’incontro non prevede la presenza dei cani: «L’incontro è teorico e rivolto ai padroni, quindi il cane, per quel pomeriggio, potrà starsene tranquillo a sonnecchiare a casa».

Qui la locandina con tutte le informazioni