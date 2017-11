Cantello, “Tari conteggiata in modo corretto”

In questi giorni sono state diffuse da stampa e TV notizie relative all’errata applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) da parte di diversi Comuni italiani, che avrebbe comportato un aumento ingiustificato dell’importo a carico del contribuente, a causa del doppio conteggio della quota variabile, applicata sia sull’unità abitativa principale che sulle varie pertinenze.

A questo proposito, il comune di Cantello informa i cittadini che ha conteggiato in modo assolutamente corretto la Tari, in quanto la quota variabile non è stata applicata sulle pertinenze, come si può verificare dalla nota di dettaglio allegata ai bollettini inviati a suo tempo a ciascun contribuente. L’Ufficio Tributi del Comune rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento.