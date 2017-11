Casbeno, chiude il cantiere e riapre via Corridoni

Il cantiere di via Corridoni sta per terminare. Un po’ in ritardo rispetto alle previsioni (leggi qui) ma con una novità anche successiva ai lavori per i nuovi collettori fognari.

La viabilità alternativa studiata in questi mesi sarà mantenuta: “Abbiamo deciso di attuare una sperimentazione temporanea – osserva l’assessore al traffico Andrea Civati – riprendendo una delle ipotesi originarie di viabilità che furono formulate quando vennero realizzare le rotonde di Casbeno”.

Detto in soldoni, la strada tra la rotonda del Carrefour e quella della Coop (via Trolli) rimarrà a doppio senso; la strada tra la rotonda della Coop e la questura (via Daverio) rimarrà anch’essa a doppio senso nel tratto adiacente al cimitero di Casbeno.

La strada tra il Carrefour il cimitero di Casbeno (via Corridoni) sarà a doppio senso fino a via Marrone (per consentire entrata e uscita dal Beccaria e dal nuovo parcheggio) e la svolta sarà consentita solo verso destra in direzione questura. Non sarà possibile in nessun caso entrare in via Corridoni dalla via Daverio.

La sperimentazione potrebbe durare qualche settimana ma anche oltre, sarà il comune ad informare i citatdini con precisione con un prossimo comunicato.