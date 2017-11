Cantine Coopuf, dal folk al jazz. Sabato è con i Belize

Belize

Appuntamenti alle Cantine Coopuf di Varese per il fine settimana. La programmazione inizia giovedì 9 novembre, alle 20 con la “Folk Session – Fujenti”, ovvero musiche popolari del sud Italia, tarantelle tammurriate, pizziche per una serata all’insegna della danza e del divertimento. Ingresso libero.

Venerdì 10 novembre invece, l’appuntamento è alle 18 e 30 con “Poesia&Musica in Cantina” con il poeta Davide Rondoni e poesie in musica con la cantautrice Denise Misseri.

Alle 21 e 15 si continua con Lo Greco Bros Tripleheads con Enzo lo Greco, Gianni lo Greco feat Tullio Ricci. I fratelli Enzo e Gianni Lo Greco con la propria band da tempo riscuotono consensi e successo grazie alla consueta, originale ed entusiasmante miscela di Funky-Jazz Fusion, di cui sono esecutori, produttori, autori, arrangiatori. Li vedremo sul palco di Coopuf anche con Tullio Ricci, sassofonista eclettico della scena jazz milanese. Ingresso 10 euro + (10 euro alla prima partecipazione per tesseramento 67JazzClubVarese)

Sabato 11 novembre invece, l’appuntamento è alle 22 con i Belize. La band varesina, attiva dal 2014, sarà in scena per presentare i pezzi del suo ultimo Ep “Replica”. Un grande appuntamento per tutti i fan del gruppo (ingresso 5 euro, Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-belize-cantine-coopuf-39087694346).

Il fine settimana si concluse il 12 novembre alle 18 e 30 con l’Aperitivo con lo Psicologo. Inedito ed interessante evento in Cantina. Un paio d’orette di relax e aperitivo con un temutissimo psicologo tra gli interlocutori , un’occasione per mettersi alla prova in questo primo incontro di cocktail-terapia.