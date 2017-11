Una canzone per il Campo dei Fiori ferito

Avevano stupito col video che ritraeva il Varesotto dal drone mostrando scorci da angolature inedite: “Un omaggio alla nostra provincia”, dissero.

Oggi, a un mese di distanza dall’incendio al Campo dei Fiori il collettivo di giovani artisti di Miglie House propone un’altra iniziativa, legata ad un messaggio che ha anche fare col rispetto per l’ambiente.

In una montagna che ancora porta addosso i segni del rogo un musicista pugliese, Francesco Cantoro, esegue un pezzo alla chitarra che vuole essere un inno all’ambiente alle sue bellezze.

«Francesco viene dal Salento e viaggia per passione. Vedendo ciò che è successo al Campo dei Fiori, anche in nome dell’amicizia che ci lega, ha deciso di unirsi a noi per lanciare un messaggio di coscienza nei confronti della natura e valorizzazione del territorio», dicono dal gruppo Miglie House.

«Sulla base degli stessi ideali presentiamo con questo video “Breath”, il suo primo inedito.

È stato girato volutamente nelle zone colpite e non del Campo dei Fiori per rilanciare il messaggio contro gli incendi boschivi e fiducia nella rinascita. Viviamo in posti unici, prendiamocene cura» concludono MH.

Video credits:

Composition & Performance: Francesco Cantoro

Filming & Editing: Simplex Art

Filming: Mattia Ozbot Photography

Dancer: Martina Difonzo

MIGLIE HOUSE SU FACEBOOK