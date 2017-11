Career week e ICS- Student, incontro tra aziende e studenti

Una cinquantina tra aziende e studi professionali hanno incontrato circa 180 studenti e neolaureati dell’Università degli Studi dell’Insubria grazie alla Career Week, iniziativa dedicata al recruitment aziendale organizzata dal 14 al 17 novembre 2017, nelle sedi di Como e Varese dell’Ateneo. Un incontro mirato con il mondo del lavoro: ai candidati infatti sono state prospettate opportunità nelle aree disciplinari relative ai corsi di studio da loro seguiti, giuridica, economica, linguistica e del turismo, della comunicazione, scientifica e tecnologica. Le quattro giornate si sono svolte a Como, nella sede di via Valleggio, per l’area chimica; al Chiostro di S. Abbondio per le aree del turismo, giuridica, linguistica ed economica e a Varese, al PalaInsubria, con aziende di area economica, giuridica, sicurezza sul lavoro, linguistica, del turismo e della comunicazione, informatica, matematica e fisica.

Nell’ambito della Career week, giunta alla quarta edizione, si è svolta a Como la prima edizione del progetto “ICS-Student va all’Università” che ha visto la partecipazione degli studenti del secondo anno del corso di laurea in Chimica e chimica industriale e rappresentanti di Unindustria Como.

Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Como, Ufficio Orientamento e Placement e corso di laurea in Chimica e chimica industriale, “ICS-Student va all’Università” è un’attività di formazione vera e propria, mirata a preparare gli studenti ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Il format originale prevede il coinvolgimento attivo degli studenti a cui viene chiesto di redigere e presentare il proprio curriculum vitae che viene valutato con feedback specifici, di lavorare in gruppo per risolvere un caso aziendale e i migliori esponenti di ciascun team vengono sottoposti a colloqui di lavoro individuali simulati, ma assolutamente realistici.

Il tutto organizzato in forma di concorso: al vincitore è stato rilasciato l’attestato di “miglior candidato dell’anno accademico 2017-2018” secondo il giudizio di una giuria di imprenditori e la possibilità di passare una giornata in un’azienda del territorio al fianco di un imprenditore per conoscere una nuova realtà.

Il vincitore al fotofinish dell’edizione 2017-2018 è stato lo studente Francesco Parisio.