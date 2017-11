Carla Nespolo presidente nazionale di Anpi

Foto varie

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha una nuova Presidente, eletta all’unanimità il 3 novembre dal Consiglio Nazionale riunitosi a Chianciano: Carla Nespolo, dal 2011 nella Vice Presidenza Nazionale, una lunga esperienza istituzionale alle spalle, erede di chi ha preso parte in prima persona alla lotta Resistenziale.

Lo rende noto l’Anpi Varesina: «Una donna, ma non scelta in quanto tale, ma per le sue capacità, impegnata nella salvaguardia dei valori guadagnati e preservati con immensi sacrifici da chi pose le basi della nostra Associazione. Un’importante svolta storica, in tempi non certamente facili, tempi in cui è necessario creare un fronte comune contro tutte le forme che il fascismo assume nel nostro paese e in Europa».

«Saprà sicuramente realizzare l’unità di tutte le forze democratiche affinché la nostra Associazione possa contrapporsi sul piano politico, sociale e culturale a questa marea nera che con grande preoccupazione vediamo avanzare – scrive in una nota la presidente di Anpi Varese, Ester De Tomasi.

Noi di Anpi provinciale Varese, formuliamo a lei i migliori auguri e insieme a lei cammineremo per rendere attuali e attuabili i valori della Resistenza: Libertà, Antifascismo, Democrazia, Costituzione.

Un affettuoso saluto e un grande ringraziamento va a chi ha a lungo guidato ANPI Nazionale in anni non certo facili: il prof. Carlo Smuraglia, che ha salutato i delegati presenti al Consiglio di Chianciano con un lungo e appassionante intervento. Smuraglia ha ora assunto il ruolo di Presidente Benemerito dell’Associazione e certamente la sua passione, capacità, umanità e competenza rappresenteranno ancora un importante contributo per ANPI e per tutti coloro che ne condividono gli ideali».