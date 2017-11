Carlo Albè torna in libreria e a teatro con “È tutto loro quello che luccica”

Nuovo libro e nuovo spettacolo teatrale per lo scrittore e attore bustocco Carlo Albè. Con “È tutto loro quello che luccica” (ebook a 4.99 euro) l’artista realizza il seguito di “Stabile precariato“, libro culto sulla generazione dei lavoratori precari in Italia. Il protagonista Lorenzo Guasti, dopo anni di lavoro all’estero, torna in Italia per andare al funerale dell’amico morto sul lavoro.

Invece di tornare da dove è venuto, però, resta in Italia, prende in ostaggio il “Presidente” e gli racconta tutto quello che ha passato nei suoi anni di lavoro lontano dal suo Paese.

Albè ha realizzato uno spettacolo teatrale tra musica e racconto per promuovere il suo libro e lo sta portando in tutta Italia con un tour teatrale, accompagnato dalla chitarra di Mattia Nardin, che si concluderà il 18 dicembre a Treviso.

In provincia di Varese, però, non è riuscito a portare il suo spettacolo: «Per il momento non ho date nemmeno nella mia città – spiega – spero di riuscire a trovare un teatro dove poter portare il mio spettacolo».