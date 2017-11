Carlo Tavecchio si è dimesso da presidente della Figc

Carlo Tavecchio, 74 anni, si è dimesso da presidente della Figc.

Tavecchio ha parlato di errori non suoi, a partire dalla scelta di Ventura come ct della Nazionale (scelta che sarebbe stata di Lippi), e di speculazioni politiche che lo hanno spinto a questa decisione. Ha attaccato tutti, dirigenti sportivi, dirigenti di società di calcio, giornalisti. Ha anche detto di aver già cominciato a cercare un nuovo allenatore per la Nazionale, esclusa dai Mondiali 2018: in 4/5 allenatori gli avrebbero detto di no, per impegni loro, “non perchè Tavecchio è presidente”, ha detto il presidente dimissionario. Tavecchio ha ricordato i risultati ottenuti in questi anni, dalla Var alla tecnologia “gol non gol”, i bilanci in ordine, la ristrutturazione di Coverciano, i centri tecnici regionali e così via.

L’ormai ex presidente della Figc ha detto di aver preso la decisione nella mattinata di oggi, lunedì 20 novembre, alle 11.45. Non si conoscono i tempi delle nuove elezioni (dovrebbero avvenire entro 90 giorni), nè il futuro di Tavecchio, al momento anche commissario della Lega Serie A.

