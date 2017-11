Caronnese a Borgaro, Varesina a Bra

(Foto Facebook – Sc Caronnese)

Sedicesima giornata alle porte per la Serie D. Nel girone A, domenica 26 novembre (ore 14.30) Caronnese e Varesina viaggeranno in Piemonte in cerca di vittorie.

BORGARO – CARONNESE

Ritrovato il primo posto, la Caronnese vuole rimanere in vetta, ma la squadra di mister Aldo Monza dovrà stare attenta al Borgaro, che si è più volta dimostrato un cliente indigesto, soprattutto in casa fermando avversari blasonati come il Varese (pareggio 1-1) e il Como (vittoria 1-0 dei piemontesi). Corno e compagni non possono però permettersi regali e proveranno a strappare i tre punti per tenersi il primo posto.

BRA – VARESINA

E’ un buon momento per la Varesina, che si è allontanata dalle zone pericolose della classifica e ora è in una posizione di classifica più tranquilla. Le Fenici stanno tenendo un buon passo, ma in trasferta arrivano da tre vittorie di fila (Chieri, Casale e Voghera). Anche a Bra Albizzati e compagni proveranno a mettersi in tasca i tre punti, proseguendo così a migliorare la propria graduatoria.