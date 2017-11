Caronnese e Varesina, doppio colpo esterno

caronnese calcio

Turno infrasettimanale dolce per Caronnese e Varesina, che ottengono importanti vittorie esterne. 2-0 per la Caronnese in casa del Borgosesia, mentre le Fenici espugnano 1-0 Casale con la rete del solito Shiba.

BORGOSESIA – CARONNESE 0-2

Il Gozzano continua a comandare il girone (oggi 3-0 al Bra), ma la Caronnese ribatte colpo su colpo rimanendo agganciata alla capolista, a solo un punto di distacco. Altri tre punti per la squadra di Aldo Monza sono arrivati oggi a Borgosesia, dove i rossoblu si sono imposti 2-0. A sbloccare la gara ci ha pensato capitan Corno al 22’ del primo tempo dal dischetto del rigore. Nella ripresa la Caronnese ha saputo stringere i denti, reggere i colpi degli avversari e trovare la rete del 2-0 con Bamba nel finale.

CASALE – VARESINA 0-1

Ancora una vittoria per la Varesina, che sta risalendo la classifica e dimostra di aver dimenticato in fretta il ko interno contro l’Inveruno. A Casale, dopo un primo tempo equilibrato ma senza troppe occasioni, Shiba prima colpisce un palo, poi decide la gara al 43’ con l’inzuccata vincente che vale l’1-0 e i tre punti per la sua squadra. Ora le fenici sono a quota 17 punti in classifica, pari merito con il Varese, e sognano un posto nelle zone nobili.