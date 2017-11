Caronnese e Varesina, trasferte da far fruttare

Domenica in viaggio per Caronnese e Varesina, che affronteranno la 14° giornata del Girone A di Serie D lontano da casa. Fischio d’inizio domenica 12 novembre alle ore 14.30.

CASTELLAZZO – CARONNESE

Quasi un testacoda quello che andrà in scena a Castellazzo, con i padroni di casa che sono il fanalino di coda del girone a 6 punti (pari merito con il Derthona), e la Caronnese seconda. La squadra di mister Aldo Monza dopo lo 0-0 interno contro il Chieri deve provare a ritrovare la vittoria per continuare a rincorrere il Gozzano primo e impegnato in casa contro la Folgore Caratese.

OLTREPOVOGHERA – VARESINA

La sconfitta contro la capolista Gozzano deve essere dimenticata in fretta dalla Varesina, che a Voghera proverà a strappare tre punti. Dopo l’addio al calcio di Max Di Caro, le Fenici avranno una motivazione maggiore per cercare un successo da dedicare all’ex capitano. L’OltrepoVoghera non vince dall’8 ottobre, quando sconfisse al “Parisi” il Varese 2-1. Da allora quattro sconfitte in fila e un pari (0-0 casalingo contro l’Olginatese), prima della gara rinviata per pioggia contro a Como.