Caronnese, vittoria e allungo. Pari per la Varesina

La Caronnese vince 3-0 in casa del Borgaro e allunga in vetta portandosi a +3 sul Gozzano, sconfitto in casa 2-1 dal Como. Pareggio 1-1 per la Varesina a Bra.

BORGARO – CARONNESE 0-3

Vittoria importante e allungo in testa alla classifica per la Caronnese, che grazie al 3-0 in casa del Borgaro e alla contemporanea sconfitta del Gozzano contro il Como si porta a 38 punti, +3 sui piemontesi. Gara griffata dagli attaccanti per la squadra di Aldo Monza, che ha aperto il match al 26’ del primo tempo con capitan Corno. Nella ripresa è arrivato il raddoppio di Massaro, seguito dal 3-0 ancora di Corno.

BRA – VARESINA 1-1

Dopo tre vittorie di fila esterne, la Varesina spera di riuscire a infilare la quarta, ma il Bra trova la rete del pareggio. Un punto che in ogni caso è utili alle fenici per mettere un altro mattoncino in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, è il solito Shiba a marcare il vantaggio della Varesina al 4’ della ripresa. I padroni di casa però reagiscono immediatamente e prima colpiscono una traversa con Rossi al 18’, poi trovano il punto del pari al 22’ con Bettati su azione d’angolo.