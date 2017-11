Una casa bella e sicura

Tutti noi vogliamo sentirci sicuri e protetti nella nostra abitazione, ma nessuno di noi vuole rinunciare ad avere una casa bella e curata.

Le persiane sono degli infissi che soprattutto negli ultimi anni sono di gran lunga preferiti rispetto ai vecchi avvolgibili sia per la loro estetica, che rende più bella ed elegante la nostra casa, sia per la comodità nell’uso.

Fino a qualche anno fa le persiane erano realizzate in legno, magari verniciato per aumentarne la durata e proteggerle dalle intemperie, ma oggi si possono trovare questi infissi in vari materiali che vanno dal ferro, all’alluminio all’acciaio.

Le persiane blindate, con l’aumento dei furti nelle abitazioni, ci offrono un valido aiuto per sentirsi più sicuri nella propria casa e quando si pensa alla costruzione di una casa, al restauro o semplicemente alla sostituzione di persiane vecchie e malconce non si possono non valutare.

Avere una persiana blindata ci dà sicurezza, in quanto si ha un oggetto rinforzato e resistente che niente ha a che vedere con le solite persiane in legno, ma allo stesso tempo l’estetica è praticamente identica alle classiche e la nostra casa non perderà di fascino.

La persiana blindata fa parte dei sistemi di sicurezza così detti passivi in quanto non solo impedisce o rallenta l’intrusione di un eventuale ladro, ma vedendosi dall’esterno, scoraggia il malintenzionato che ci penserà due volte prima di cercare di intrufolarsi nella vostra abitazione e potrete quindi fare a meno delle vecchie antiestetiche inferriate.

Esse possono essere classificate in classi di resistenza che vanno da 1 a 6 dove 6 rappresenta l’infisso più sicuro in assoluto il quale per essere manomesso ed oltrepassato costringerà il ladro ad un lavoro di oltre venti minuti con l’utilizzo di numerosi attrezzi del mestiere.

In più, dettaglio da non sottovalutare, ci toglie tutte quelle ore di tempo, e relative spese, che comporta la manutenzione delle classiche persiane in legno che tutti noi siamo abituati a conoscere.

Possono essere realizzate ovviamente su misura e possono essere personalizzate in base alle nostre esigenze, potendo scegliere colore, finitura e tipo di apertura in modo da avere un infisso sicuro, duraturo, ma che si allinea perfettamente allo stile della casa e rispetta il nostro gusto e la nostra idea di estetica.

Si possono scegliere ad un anta, a due ante, con chiusura a pacchetto, a libro o scorrevole. Le lamelle possono essere fisse o orientabili in modo da scegliere la quantità di luce da far filtrare nella vostra casa.

Particolare attenzione in questo tipo di infissi, è posta nelle cerniere che saranno appositamente studiate in modo da resistere ad eventuali manomissioni e tagli dovuti alla forzatura con attrezzi manuali.

Le chiusure di bloccaggio di questo tipo di persiane sono sempre in acciaio inox ad alta resistenza, solitamente zingate a caldo per evitare la formazione di ruggine e verniciate con prodotti specifici per proteggerle dagli agenti atmosferici.

Il costo di questi infissi che ci rendono la quotidianità più sicura e serena è certamente più alto rispetto alle classiche persiane, ma ne varrà sicuramente la pena perché sarà un investimento a lungo termine e del quale sicuramente non ce ne potremmo pentire.