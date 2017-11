Casa Zegna apre il suo archivio storico

Un viaggio tra tessuti che hanno fatto la storia della moda europea degli ultimi 100 anni, ancora oggi modelli vivi e attuali capaci di ispirare le ricerche creative più innovative della scena contemporanea mondiale.

È un’occasione unica quella offerta dalla Fondazione Zegna che il 12 novembre, in occasione della Settimana della Cultura di Impresa aprirà al pubblico il suo imponente archivio storico, dal 2007 ospitato a Casa Zegna, scoprendone in via del tutto eccezionale anche il cuore. Una straordinaria raccolta di campionari storici, oggetto di studi e di ricerche internazionali e tutt’ora anima dell’identità dell’azienda in cui da sempre convivono tradizione e innovazione.

Visite guidate pomeridiane permetteranno di scoprire questa collezione di tessuti iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, che insieme a foto, video, documenti, disegni, racconta oltre cento anni di storia e di cultura di uno dei più importanti brand del Made in Italy. Un patrimonio che ancora oggi è parte integrante del processo creativo e produttivo del Gruppo Zegna, offrendo quotidianamente spunti, idee e nuove visioni ai suoi designer e non solo. Curatori, artisti e personalità di fama mondiale attive in ambiti culturali diversi hanno visitato l’archivio e studiato i campionari di tessuto in cerca d’ispirazione, come racconteranno gli archivisti durante le viste guidate che verteranno sul dialogo costante tra i tessuti di ieri e le creazioni di oggi e mostreranno alcuni dei “pezzi forti” dell’archivio, compreso uno dei fiori all’occhiello dell’intera raccolta: il tessuto Centoventimila. Un pettinato estivo di estrema leggerezza, pioneristica intuizione di Ermenegildo Zegna che con questa invenzione dei primi anni Sessanta, cui fu dedicata anche una campagna pubblicitaria, voleva creare il più fine tessuto in lana del mondo. Realizzato con 120 mila metri di filato per chilogrammo, come dice anche il nome, il Centoventimila ha anticipato il fresco di lana ed è diventato un’icona della cultura sperimentale del Gruppo. Che oggi porta avanti l’innovazione con risultati come il Trofeo Denim, recentissima invenzione d’avanguardia, un tessuto che unisce lo stile del jeans alle proprietà della lana: leggerezza, traspirabilità, morbidezza. Altri campionari mostrati durante le visite guidate, quelli del Fondo Heberlein, una fonte d’ispirazione per accessori tessili unici, dipinti a mano, della nuova collezione Zegna; la raccolta francese Claude Frères, con volumi che risalgono al 1859.

Promossa da Confindustria in collaborazione con Museimpresa, la XV edizione della Settimana della Cultura d’Impresa offrirà dal 10 al 24 novembre un ricco calendario di eventi e iniziative in tutta Italia, per promuovere la scoperta, attraverso il patrimonio culturale custodito all’interno dei Musei e Archivi aziendali, la storia del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Informazioni

domenica 12 novembre 2017

visite guidate a contributo libero, con prenotazione obbligatoria (dalle 14.30 alle 18.30)

Casa Zegna, via Marconi, 23, 13835 Trivero (Biella) tel. 015 7591463 archivio.fondazione@zegna.com fondazionezegna.org casazegna.org