Casetta dell’acqua in festa

Sabato 2 dicembre dalle ore 10.00 alle 17.00 si terrà la giornata promozionale della “Casetta dell’acqua” presso piazza Sandro Pertini. Sarà presente un incaricato che consentirà di usufruire di speciali promozioni, come la fornitura di kit omaggio di guarnizioni o di bottiglie in vetro.

L’assessore all’ambiente, Luisella Tognoli, ricorda che “gli erogatori di acqua alla spina costituiscono un risparmio economico per i cittadini che pagano 5 centesimi al litro sia per l’acqua naturale che gasata. C’è poi un indiscutibile beneficio per l’ambiente poiché si riducono le bottiglie di plastica in circolazione, quindi i rifiuti e le spese di trasporto, soprattutto in termini di inquinamento. La casetta dell’acqua è anche

un luogo di incontro tra le persone, che s’intrattengono in cordiali chiacchiere in attesa del loro

turno di riempimento delle bottiglie”.

Chi non avesse ancora la tessera, il giorno 2 dicembre potrà riceverne una in omaggio ricaricando 2,50 euro (lo stesso credito spendibile in acqua è già caricato sulla tessera). Le tessere possono essere acquistate in qualsiasi momento presso il negozio MR Fotovideo Informatica in piazza Pertini