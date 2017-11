Una “cassetta degli attrezzi” per mamme e papà

Si dice spesso che i figli vengono al mondo senza “istruzioni per l’uso”. A Cantello si è pensato allora di fornire una simbolica “cassetta degli attrezzi” per affrontare con qualche strumento in più il non facile compito educativo di mamme e papà.

La proposta nasce da una proficua collaborazione tra il Comune di Cantello, l’Associazione Genitori, l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII e la Parrocchia di Cantello, che insieme organizzano un ciclo di incontri serali per riflettere e comprendere meglio le strategie possibili per aiutare i figli a diventare grandi.

Le tre serate saranno tenute da professionisti di grande esperienza e si svolgeranno al Teatro Pax, in via Don Simone Martegani 6, a Cantello, con inizio alle 20,30.

Giovedì 23 novembre il primo appuntamento, con una serata sul tema “Tutto troppo presto: sfide educative per genitori di nativi digitali”. Relatore il dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, autore di numerosi libri rivolti a genitori.

«Bambini, preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a volere tutto e subito, a fare tutto troppo presto – spiegano gli organizzatori – Sedotti dai media e sollecitati dal mercato, si mettono a combattere contro tutto e tutti, a volte anche contro il proprio corpo (sognandolo diverso) e contro se stessi, entrando in una spirale di comportamenti promiscui e rischiosi. Sexting, pornografia e adescamento online, sessualizzazione precoce sono temi quasi sconosciuti a noi, genitori di oggi. Questi temi sono purtroppo spesso presenti nelle vite dei nostri figli, che sempre più numerosi, si trovano ad avere un’idea della sessualità soltanto ludica ed eccitatoria, molto vicina a quella proposta dal mondo online, da loro consultato massicciamente».

Alberto Pellai parlerà con i genitori e gli educatori di tutti i comportamenti in cui tecnologia e sessualità si incrociano nel percorso evolutivo dei nativi digitali, mostrando modalità e stili di conversazione che permettono di fare una efficace prevenzione in famiglia e a scuola, senza reticenze e tabù, in un’atmosfera di dialogo aperto e costruttivo in cui gli adulti – più o meno smarriti nell’era della sessualità “fluida” – sappiano riconquistare un ruolo educativo.

La settimana seguente – giovedì 30 novembre – il tema sarà altrettanto interessante: “Capaci di scegliere: decidere oggi pensando al domani”.

Don Lorenzo Ferraroli, psicologo e psicoterapeuta, direttore di Cospes Arese, Centro psicopedagogico e di orientamento scolastico e professionale, proporrà alcuni riferimenti e spunti da tenere in considerazione per riconoscere le competenze dei ragazzi e accompagnarli, senza sostituirli, nella scelta del percorso futuro.

Infine mercoledì 6 dicembre il dottor Riccardo De Facci, presidente della Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione, affronterà un terzo tema delicato e attuale: “Adolescenti e dipendenze: indicazioni utili per genitori”.

Il tema delle dipendenze verrà trattato dal punto di vista del genitore che vuol essere informato e sapere come agire qualora ravvisi nel proprio figlio preadolescente e adolescente i rischi di un possibile uso di sostanze o di una forma di dipendenza.

Gli incontri sono aperti a tutti, e sono ad ingresso libero.