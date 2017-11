Catalogna, Cattaneo: “Bene richiesta di autonomia, ma nell’arco dell’unità nazionale”

“La via lombarda è stata quella giusta per arrivare a trattare un tema fondamentale come quello dell’autonomia“. E’ il commento del Presidente del Consiglio della Lombardia, Raffaele Cattaneo, impegnato in questi giorni a Siviglia per l’Assemblea plenaria della Calre, la Conferenza delle Assemblee legislative europee.

Durante una conferenza stampa organizzata nel Palazzo del Parlamento dell’Andalusia, Cattaneo ha voluto rivolgere un messaggio di solidarietà ai colleghi del Consiglio regionale della Catalogna e in particolare alla presidente del Parlamento catalano Carme Forcadell “Sono rimasto particolarmente colpito dalle notizie che giungono dalla Catalogna e non posso che essere vicino alla collega Forcadell per quanto le sta capitando, però voglio anche dire che i territori europei sono come una orchestra, ciascuno deve suonare la propria musica, ma contribuendo a rendere sempre più forte ed armonica questa sinfonia. È giusto rivendicare il ruolo delle nostre Regioni per permettere di dare voce alle istanze dei cittadini, ma questa autonomia deve essere ricercata nell’arco dell’unità nazionale, come è avvenuto in Lombardia”.