C’è anche Kuksiks sulla strada della Openjobmetis

Piaccia o non piaccia, il mercato globalizzato del basket lascia costantemente aperte le porte degli spogliatoi. Capita così che la Openjobmetis Varese, alla ripresa del campionato, troverà sulla propria strada due avversari speciali nel giro di due domeniche.

Pesaro e Capo d’Orlando hanno infatti sfruttato la pausa per le partite delle Nazionali (ottimo 2/2 dell’Italia con Romania e Croazia) per mettere sotto contratto due ex biancorossi: i marchigiani hanno firmato il lettone Rihards Kuksiks mentre i siciliani si sono assicurati (mossa, questa, nota da qualche tempo) le prestazioni di Eric Maynor.

La novità riguarda proprio Kuksiks che aveva iniziato la stagione in Lituania e che ora è stato chiamato per un mese (ma il contratto potrà essere esteso) da Pesaro per sopperire all’assenza dell’americano Mario Little. Il tiratore lettone, 29 anni, era arrivato a Varese nel campionato 2015-16 per rimpiazzare il deludente Shepherd, aveva iniziato con una certa fatica la sua avventura in biancorosso ma poi – anche grazie all’innesto di un play come Chris Wright, era stato autore di uno scorcio di stagione di buon livello. In maglia Openjobmetis giocò 24 gare di campionato a una media di 10,4 punti in 28,2 minuti di impiego. Notevole la percentuale nel tiro pesante, il 46,2% alimentata grazie a prestazioni come quelle di Torino (7/8) o in casa con Pistoia (5/5) e Venezia (6/7). Kuksiks fu anche protagonista in Coppa disputando la Final Four di Fiba Europe Cup: bene in semifinale (17 punti allo Chalon con 5/8 dall’arco), male in finale (6 con 1/6).

AMICHEVOLE A GALLARATE

Per preparare al meglio la trasferta di Pesaro, la squadra di Attilio Caja disputerà un’amichevole a Gallarate, nella palestra di via Sottocosta nel quartiere di Crenna. Di fronte ai biancorossi ci sarà la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti reduce dalle gare di qualificazione ai Mondiali. In campo anche Aleksa Avramovic che ha risposto alla convocazione di Djordjevic con la Serbia, anche se la guardia non è andata a referto nelle gare contro Austria e Georgia. Il match prenderà il via alle 18,30 e sarà a ingresso libero.