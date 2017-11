“C’è un gatto nel motore”, salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento particolare per i Vigili del Fuoco di Luino questa mattina (sabato), attorno alle 12,30 in via XV Agosto. Una squadra è uscita per soccorrere un gattino che si era nascosto all’interno del vano motore di una Bmw. Il micio si era introdotto all’interno del motore e non voleva saperne di uscire.

Gli operatori, dunque, hanno sollevato con dei cuscini pneumatici l’automezzo e liberato il felino che è stato affidato alle cure di una volontaria di un’associazione per la protezione animali.