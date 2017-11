Celebrazione ufficiale del 4 novembre a Varese

Fanfara dei bersaglieri

Sabato 4 novembre 2017, la Prefettura, in collaborazione con il Comune di Varese e le Associazioni Combattentistiche, d’Arma e Partigiane, ha organizzato la Cerimonia commemorativa provinciale del 4 Novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

La cerimonia inizierà alle ore 10.30 in Piazza San Vittore, allorquando il Prefetto Zanzi passerà in rassegna una Compagnia di Formazione, formata da militari dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e deporrà, con altre Autorità civili e Militari, le Corone d’Alloro all’Arco Mera.

A seguire, i partecipanti alla manifestazione sfileranno in corteo da Corso Matteotti verso Piazza della Repubblica, attraversando Piazza Monte Grappa, Corso Aldo Moro, Via Vittorio Veneto, Piazza XX Settembre, Via Mazzini, Via Avegno.

Giunti in Piazza della Repubblica, le varie componenti si schiereranno nei pressi del Monumento ai Caduti e parteciperanno alla cerimonia solenne dell’Alza Bandiera ed alla deposizione delle Corone d’Alloro.

Successivamente saranno rivolti ai presenti un breve saluto ed alcune riflessioni sull’importanza dei valori dell’Unità d’Italia e sull’impegno che quotidianamente le nostre Forze Armate prestano all’interno dei confini nazionali e durante le impegnative missioni di pace all’estero, da parte del Prefetto e delle altre Autorità.

La Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo e la Banda Musicale di Capolago, si alterneranno nell’esecuzione di alcuni brani musicali della tradizione patriottica e militare, per scandire i momenti fondamentali dell’evento.

Al termine della cerimonia, la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo sfilerà nuovamente verso Piazza Monte Grappa, lungo Via Manzoni e Via Volta, dove una volta schierata offrirà un breve concerto a favore della cittadinanza eseguendo alcuni brani del repertorio.