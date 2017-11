I Celestia sul palco di Comunità Giovanile

Comunità Giovanile di vicolo Carpi 5, a Busto Arsizio, annuncia il concerto dei Celestia, band che non ha bisogno di fare presentazioni. Attiva dal 1995, ha cavalcato tutti i palchi e i festival più importanti ed è un grande onore, per Comunità Giovanile, poterli ospitare.

Ad accompagnarli per questa data ci saranno gli Imago Mortis, anche loro storica band che arriva dalle valli Bergamasche, ed infine ad aprire la serata ci saranno i Blaze of Sorrow. Come sempre tantissima musica in CG. ottimo cibo e birra a fiumi. L’appuntamento è per sabato 18 novembre dalle 20,30. L’ingresso gratuito con tessera acsi (costo tessera 10 euro con consumazione, valida per tutto l’anno).