Cena di auguri della Famiglia Bosina

La Famiglia Bosina, custode delle tradizioni varesine e sempre attiva nel creare momenti di aggregazione tra le varie componenti della società civile cittadina, organizza come di consueto una serata prenatalizia chiamata “Festa degli Auguri”. La serata è prevista per giovedì 7 dicembre 2017 dalle ore 20.00 presso il Salone Estense di Via Sacco, messo gentilmente a disposizione dal Comune di Varese.

Per partecipare alla cena, aperta a tutti (al costo di € 45,00) è necessario prenotare entro giovedì 30 novembre contattando la Libreria Antiquaria Canesi, Via Walder 39 Varese, Tel. 0332 287047 o Cristina Iotti, Tel. 328 7656189 segreteria@famigliabosina.it.

Durante la serata sarà presentato il “CALANDARI par ur 2018”, pubblicazione ricca di storia, notizie e curiosità di Varese.