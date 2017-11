Una cena per festeggiare i dieci anni dei Fio De La Serva

Un anno importante per i Fio de la Serva che nel 2017 hanno festeggiato i loro primi 10 anni di esibizioni live e continuano a farlo. Venerdì primo dicembre infatti, la band vi invita ad una cena tutti insieme al “Grotto del Sorriso” di Cassano Valcuvia.

«Il nostro costante impegno è stato ripagato a dismisura dalle enormi emozioni e parecchie soddisfazioni vissute durante i nostri concerti e che ci ha soprattutto permesso di conoscere ed entrare in contatto con tantissime persone speciali che ci hanno sempre supportato e sostenuto durante tutte le nostre iniziative – spiega il gruppo -. Sarebbe bello potervi ringraziare uno ad uno per quanto fatto per noi e per quello che siete stati in grado di trasmetterci anche se eravate dall’altra parte del palco: avete di fatto contribuito a darci quella forte spinta a proseguire la nostra attività musicale motivandoci a fare sempre di più».

La band invita tutti all’appuntamento di venerdì sera 01 dicembre presso il “Grotto del Sorriso” di Cassano Valcuvia dove avremo la possibilità di cenare tutti insieme e brindare festosi a questi nostri primi 10 anni di Fiò.

Il menù sarà:

Antipasto di salumi e assaggi di pesce

Bis di primi: Risotto pere e taleggio + Carbonara di trota

Trota al Gorgonzola + fritto misto con patatine

Dessert e caffè

Costo: 25€ escluso le bevande.

Conferma entro e non oltre sabato 25 novembre con un messaggio sulla loro pagina Facebook oppure direttamente alla mail info@fiodelaserva.it.