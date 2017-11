Una cena gustosa e un laboratorio di falegnameria per bambini

Un fine settimana intenso quello in programma per sabato 2 e domenica 3 dicembre al Monastero di Torba per vivere l’atmosfera del Natale.

Sabato 2 dicembre, alle 19 appuntamento con una suggestiva visita guidata a lume di candela e, a seguire, una speciale cena nel ristorante interno La Cucina del Sole Presso il Monastero di Torba, in cui i sapori della tradizione e del territorio saranno i protagonisti. Su prenotazione fino ad esaurimento posti. Menù: ciotola di pane con insalatina di zucca e primo sale, Chicchi di patate verdi con perle di melograno, speck e porri, Faraona arrostita con uva di Nebbiolo e carciofi, Sformatino al torrone con panettone e crema di cachi

Acqua, ¼ di vino, caffè, COSTI (ingresso, visita guidata e cena):

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 30,00, Intero: € 35,00.

Domenica 3 dicembre invece, l’appuntamento è alle 14 e 30 con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, per vivere con piacere l’attesa del Natale. Grazie ai sapienti consigli di un falegname i bambini potranno creare un piccolo gioco con i ritagli di legno e gli strumenti che saranno messi a disposizione. Attività su prenotazione fino ad esaurimento posti. Possibilità di merenda nel punto ristoro interno La Cucina del Sole Presso il Monastero di Torba. COSTI (ingresso e attività): Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: €3,00 – Intero: € 7,00. Per i genitori accompagnatori: Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito Intero: € 6,50.

INFO E PRENOTAZIONI: Tutte le proposte sono su prenotazione fino ad esaurimento posti. faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301.