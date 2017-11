Cena contro lo spreco al De Filippi: ospite l’on Gadda

Serata di sensibilizzazione sul tema degli “scarti’. È quella in programma il 24 novembre all’istituto alberghiero De Filippi a Varese. In collaborazione con le due associazioni SLOW FOOD VARESE e SILOAM, si vuole porre particolare attenzione ad un delicato tema sociale e culturale: l’attenzione al corretto uso dei beni della terra e la valorizzazione di ogni diversità, promuovendo, anche attraverso questa serata, una nuova cultura che rispetti le persone e gli ambienti umani e naturali.

Alla serata parteciperà come ospite di Slow Food Varese anche l’on. Gadda impegnata in prima persona su questi temi a livello parlamentare.

Per questi motivi la cena sarà condotta con piatti serviti in DOPPIE PROPOSTE, dove la seconda mostri come valorizzare quanto non consumato o non utilizzato per la preparazione del piatto principale proposto.

Le preparazioni ed il servizio sarà curato dagli studenti dell’Istituto con i loro Istruttori.

Il costo della cena è di euro 25,00.

Per prenotare:

Mail: ricevimento@collegiodefilippivarese.com