Cena di solidarietà per aiutare le missioni salesiane

Come ormai da tradizione, il gruppo degli Amici del Sidamo propone una serata diversa, per coniugare la voglia di stare insieme, mangiare e bere dando un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà.

Dal 1983 gli Amici del Sidamo lavorano a fianco dei Salesiani di Don Bosco per sostenere le missioni in Etiopia, e negli anni hanno pensato di concretizzare questi pensieri, creando una cena davvero speciale: una cena condivisa a distanza.

L’idea è semplice: i volontari offrono cibo e servizio, gli ospiti non devono fare altro che invitare amici, parenti o colleghi e accomodarsi. A fine serata tutto il ricavato viene destinato alle missioni alle missioni salesiane, per aiutare i giovani e le giovani dell’Etiopia.

Un modo allegro, semplice e gioioso per passare insieme una bella serata e fare del bene.

Quest’anno l’appuntamento è per l’1 dicembre alle ore 19:45, presso il Salone delle Feste, in via Garibaldi, 11 a Caronno Varesino. Il costo della serata è di 23 euro.

Email: sidamo.varese@salesiani.it – Internet: www.sidamovarese.it