Cent’anni fa al mercatino della Rasa

Tanta gente e una giornata di sole per uno dei mercatini di Natale più amati della provincia di Varese.

Domenica 19 novembre, il piccolo paese della Rasa ha ospitato la sedicesima edizione del mercatino natalizio organizzato dall’associazione “Asar”.

Bancarelle con idee per i regali nella bella atmosfera tra le viuzze della frazione varesina ma non solo: quest’anno il mercatino si è svolto in un’atmosfera unica che ha fatto tornare il borgo indietro di 100 anni. Merito dell’associazione “quelli del ’63” di Somma Lombardo. I visitatori del borgo hanno così passeggiato tra figuranti con vestiti d’epoca che s’affannavano con antichi mestieri.

Il risultato? Davvero suggestivo.

