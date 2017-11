Centomila pastiglie di ecstasy in macchina: arrestato

Coca nei calzini, ecstasy nei sedili: è finito in carcere il viaggio di un turco arrestato a Brogeda la scorsa settimana.

Venerdì mattina i militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, nel corso di intensificati controlli per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato presso il valico turistico di Como-Brogeda a bordo di una Ford Mondeo guidata da un cittadino turco proveniente dal Belgio, di professione autista di camion, 100.000 pastiglie di ecstasy.

Le Fiamme Gialle, insospettite da piccoli segni di alterazione del rivestimento di varie parti del veicolo, procedevano ad un accurato controllo dello stesso al termine del quale i finanzieri “cacciavitisti” rinvenivano la sostanza stupefacente.

Le pastiglie di ecstasy suddivise in venti confezioni da circa 2,5 kg per un totale di più di 50 Kg erano occultate in vari alloggiamenti posti all’interno dell’abitacolo: sedili, paraurti, cofano, parte retrostante del vano portaoggetti e nelle lamiere posteriori

dell’automobile.

Inoltre è stata trovata anche una piccola quantità di cocaina nel calzino indossato dal transitante che, a suo dire, sarebbe servita a evitare il sonno durante il viaggio.

Il cittadino turco, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di trasportare la droga, è stato arrestato e condotto presso il carcere del Bassone (Como) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente, l’auto ed altri oggetti utili allo sviluppo delle indagini, sono stati posti sotto sequestro.

La sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, una volta immessa sul mercato, avrebbe costituito un grave pericolo per la salute dei consumatori, soprattutto giovanissimi.