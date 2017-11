Il Centro di Formazione lancia il “progetto doposcuola”

Non troppo spesso ma, a volte, accade che ai proclami, alle teorie, ai buoni propositi da convegni, qualcuno faccia seguire i fatti, ponendo le basi per una sperimentazione concreta e documentabile sull’attività motoria dei bambini in età scolare.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Varese, in collaborazione con Assessorato ai Servizi Educativi, proporrà, per l’anno scolastico in corso, un nuovo modo di interpretare il Doposcuola, non più visto come un passatempo-babysitter meramente ludico in attesa del rientro a casa, ma strumento valido ed efficace per colmare le lacune motorie di base di bambini sempre più carenti di sapere motorio.

Ed ecco, allora, giungere in aiuto la “cavalleria” degli Specialisti di Educazione Motoria, coordinati dal Centro di Formazione Fisico Sportiva, per svolgere l’attività promuovendo lo Sport in forma ludica, con giochi di movimento che trasmettano motivazioni e stimoli e che garantiscano una corretta dottrina motoria ai circa 1200 bimbi delle 5 classi della Scuola Primaria.

I bambini che potranno usufruire del lungo servizio dopo scolastico, saranno indirizzati e guidati, insieme ai diversi laboratori previsti, anche verso tempi di ginnastica, giochi motori e di avviamento allo Sport Polivalente.

Gli Esperti incaricati di svolgere l’attività sono tutti laureati in Scienze Motorie, il vecchio ISEF, professionisti che ben conoscono la materia, anni luce distanti dai molti manovali dell’attività motoria che , purtroppo, ancora abbondano liberi di produrre danni in molte società sportive, calcistiche in primis.

Il Centro di Formazione Fisico Sportiva funge da centrale operativa e di coordinamento dell’attività, in accordo con gli Assessorati di competenza. La Prof.ssa Paola Numeroli ed il Prof. Marco Caccianiga, entrambi Insegnanti di Educazione Fisica, hanno il compito di gestire ed armonizzare il lavoro in palestra secondo un programma didattico preciso che prevede anche una raccolta dati che orienti i bambini alla conoscenza di sé e ne monitorizzi il livello delle capacità di base attraverso Test Motori di facile realizzazione sia pratica che temporale.

Le Scuole Primarie cittadine coinvolte saranno 20, con 10 Insegnanti che si alterneranno dalle 14.15 sino alle 16.15 secondo il seguente schema.

Scuola Cairoli Prof. Elisa Pizzo

Scuola Sacco Prof. Fabio Pozzi

Scuola Mazzini ed Addolorata Prof. Federico Bianchi

Scuola Pascoli Specialisti Sportivi

Scuola S. G. Bosco e Canziani Prof. Francesco Curioni

Scuola Canetta Prof. Andrea Malagutti

Scuola Galilei Prof. Fabio Pozzi

Scuola Settembrini Prof. Federico Bianchi

Scuola Locatelli Prof. Davide Giubilini

Scuola Medea Specialisti Sportivi

Scuola Parini Prof. Mattia Maiocchi

Scuola Marconi Prof. Francesco Curioni

Scuola Foscolo Prof. Francesco Macchi

Scuola Garibaldi Prof. Dennis Capelli

Scuola Fermi Prof. Dennis Capelli

Scuola Carducci Prof. Davide Giubilini

Scuola Baracca Prof. Elisa Pizzo

Scuola Morandi Prof. Francesco Curioni

Lo Sport nel Doposcuola è una scommessa che il Comune di Varese si appresta a vincere, fornendo strumenti e competenze per glorificare il GIOCO MOTORIO come veicolo di divertimento, partecipazione, competizione educativa, ricerca della sfida, valore dell’impegno, abitudine all’allenamento. Il Centro di Formazione Fisico Sportiva del Comune di Varese ha tracciato la via. Incamminiamoci sui sentieri dello Sport Educativo.

MARCO CACCIANIGA Centro di Formazione Fisico Sportiva Varese