Il centro di Varese si prepara per il Natale

Arrivano le luminarie di Natale nel centro di Varese.

Già montate in diverse vie centrali, questa mattina, 22 novembre 2017, le lucine sono arrivate in piazza Monte Grappa: una gru e diversi tecnici erano infatti al lavoro per posizionare le lucine nella parte di piazza disegnata dal Morandini.

Per l’albero di piazza Monte Grappa, invece, bisognerà attendere ancora una settimana: il posizionamento delle luci è previsto per il 29 novembre. Più in là ancora, l’accensione ufficiale delle luci, anche ai giardini estensi.

ALLE LUCI PENSA IL COMUNE, TANTI EVENTI IN SINERGIA

Quest’anno l’installazione delle luci natalizie è stato possibile grazie al forte impegno del Comune di Varese insieme al Distretto del Commercio: cioè Ascom, a Confersecenti e alla Pro Loco di Varese. In totale per l’installazione delle luminarie saranno spesi dal comune oltre 30mila euro.

Grazie a questa sinergia è stato deciso di estendere il progetto per le luci che illumineranno il 2017 anche i quartieri e il Sacro Monte.

Il Comune di Varese ha infatti deciso di illuminare alcuni punti in ogni rione della città. Anche il Sacro Monte sarà illuminato, e grande è l’attesa per l’effetto natalizio del borgo.

Per quanto riguarda il programma degli eventi che animerà la città, tra qualche giorno verrà diffuso l’elenco delle iniziative che dal centro ai quartieri e fino al Sacro Monte si svolgeranno in occasione delle festività. Molte iniziative che si svolgeranno tra piazza Monte Grappa e piazza Repubblica saranno organizzate e coordinate da Confesercenti e Pro Loco Varese, che si sono aggiudicate il bando per il promosso dal Comune di Varese.

«L’obiettivo – ha detto l’assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin – è stato quello di organizzare un’edizione luminosa e ricca di eventi che caratterizzeranno il 2017 a Varese, al fine di aumentare l’attrattività e le opportunità per l’economia varesina. La città sarà colorata dal centro ai rioni fino al Sacro Monte».