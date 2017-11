In cerca di un figlio: due incontri al centro Procrea

Doppio appuntamento per parlare di infertilità: giovedì 23 novembre e sabato 2 dicembre, il centro di medicina della riproduzione ProCrea di Lugano organizza due incontri gratuiti, dedicati alle coppie che sono alla ricerca di un figlio. «L’obiettivo è fare chiarezza», premette Michael Jemec, direttore medico di ProCrea. «L’infertilità è un tema delicato, di cui non si parla abbastanza nonostante ce ne sia molto bisogno. Anche a fronte di una gravidanza che non arriva, non ci si pone il problema. Eppure l’infertilità è una patologia che statisticamente interessa circa il 15% delle coppie in età fertile. Parlarne è quindi fondamentale non solamente perché si possono comprendere meglio le cause che ostacolano una gravidanza, ma soprattutto perché è importante sapere che esistono delle risposte puntuali».

Del resto, muoversi tra esami e tecniche di procreazione assistita non è semplice. Il rischio è di perdersi. «Il tema della riproduzione è assolutamente delicato sia sotto il profilo prettamente medico sia sotto quello psicologico. È fondamentale sapere, confrontarsi con esperti del settore per comprendere quali passi fare per arrivare ad una gravidanza», ricorda Jemec. «Sono proprio questi gli obiettivi che ci hanno spinto ad organizzare i nostri “porte aperte”: momenti di confronto aperto, occasioni per capire insieme le probabili cause e le possibili soluzioni».

Giovedì 23 novembre dalle 18 alle 21 e sabato 2 dicembre dalle 14 alle 17.30 saranno spiegate le cause che possono indurre problemi di infertilità, gli esami cui sottoporsi per avere una diagnosi completa e le possibili strade da percorrere per arrivare alla genitorialità. Dagli esami genetici alle tecniche di fecondazione assistita, fino all’ovodonazione, gli esperti di ProCrea si metteranno a disposizione per spiegare come affrontare un tema spesso difficile.

In entrambi gli appuntamenti il programma prevede l’incontro dal titolo “Trattamento e accompagnamento nell’infertilità”all’interno del quale interverranno medici per spiegare i “Trattamenti della procreazione medicalmente assistita”, biologi per parlare di “Analisi genetiche in procreazione medicalmente assistita” e della “Biologia nella medicina della riproduzione”. Non ultimo “L’accompagnamento durante i trattamenti” con un aiuto-medico.

Al termine ci sarà la possibilità di incontrare gli specialisti per approfondire gli argomenti e visitare la struttura.

La partecipazione alle giornate “Porte Aperte” è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione alla segreteria di ProCrea: chiamando il numero +41.91.9245555 o lo 02.600.63041 (dall’Italia senza costi aggiuntivi). Oppure inviando una mail all’indirizzo info@procrea.ch indicando nell’oggetto “Giornata Porte Aperte” con la data di interesse.