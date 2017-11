Che cosa sappiamo dell’inchiesta sull’incendio

Le immagini scattate dai sindaci di Luvinate e Barasso nei boschi distrutti dal terribile incendio che sta interessando il massiccio da una settimana

I carabinieri forestali stanno pattugliando da giorni il Campo dei Fiori, alla ricerca di indizi per capire se l’incendio sia stato originato da mano umana. Che l’incendio sia doloso, è più di una supposizione, dato che è stato aperto un fascicolo contro ignoti, in procura, per il reato di incendio boschivo doloso.

Gli inquirenti hanno probabilmente depositato una prima relazione, ma soprattutto è stato disposto, nelle ultime ore, il sequestro di alcuni oggetti trovati in località Castello Cabiaglio, sul versante nord del Campo dei Fiori. Tra questi vi sarebbero anche dei mozziconi di sigaretta, che nelle prossime ore potrebbero essere inviati ai Ris di Parma. In quel punto com’è noto non è partito alcun incendio, ma gli oggetti trovati potrebbero avere delle analogia con altro materiale che secondo quanto reso noto dal Governatore Roberto Maroni è stato rinvenuto in altri punti nei giorni scorsi.

Voci di altri ritrovamenti contenenti non meglio precisati inneschi si rincorrono da giorni, ma attualmente non è chiaro a cosa si riferiscano. In alcuni casi si è parlato di fascine di legna con stracci in mezzo agli alberi, o ancora di diavolina dentro a cerchi di pietre. Si tratta tuttavia di voci non confermate su cui occorre essere prudenti e lasciar lavorare chi ha il compito di trovare eventuali responsabilità.