Chiude la Gastronomia Agnello: per Gianna e Giuseppe è il tempo della pensione

Trentasette anni di lavoro e, da domani, la meritata pensione.

Gianna e Giuseppe Agnello hanno aperto oggi, per l’ultima volta, il loro negozio di Viggiù, un negozio storico situato proprio nel cuore del paese, in via Roma, a due passi da piazza Albinola.

Mancherà sicuramente la Gastronomia Agnello Giuseppe. Mancherà ai tanti viggiutesi abituati a fare la spesa in paese, ai clienti affezionati, ai ritmi stessi del centro storico.

A Giuseppe e Gianna, che hanno raggiunto l’età del giusto riposo, ci ha chiesto di mandare un saluto e un ringraziamento la nuora Claudia, insieme a Simone, Gianluca e Federico. Con tanti auguri per questa nuova fase della loro vita.