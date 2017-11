Chiuso per una notte l’allacciamento tra la A9 e la A8

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle ore 22:00 di lunedì 13 alle ore 05:00 di martedì 14 novembre, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, per chi da Como procede in direzione di Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia di seguire la segnaletica per A8/Laghi in direzione di Varese, uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dal medesimo svincolo, in direzione di Milano.