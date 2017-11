Fresco di stampa “Chronik – Varese 1943 nel diario della guardia di frontiera tedesca”. Un libro-documento, unico nel suo genere, che dà inedite risposte a significativi aspetti della Seconda Guerra Mondiale. Anche con foto: contiene infatti, tra le altre, le uniche immagini esistenti relative alla Shoah italiana, con la persecuzione e la deportazione degli ebrei in Italia.

Tradotto dal tedesco, bilingue con italiano a fianco, è stato pubblicato per la prima volta da Macchione Editore il diario di guerra (Chronik) della guardia di frontiera tedesca, che ha operato e combattuto a Varese – e lungo la frontiera italo-svizzera – tra il settembre 1943 e il febbraio 1944.

La straordinaria cronaca, unica in Italia, descrive giorno per giorno senza reticenze le azioni compiute dai militari. E, soprattutto, le documenta visivamente grazie a un vasto apparato fotografico composto da circa 300 immagini.

La carrellata di foto, destinate a suo tempo a costituire l’albo d’onore del Corpo, oggi rappresenta la testimonianza e, al tempo stesso, un atto di autoaccusa. Le immagini attestano infatti situazioni molto importanti:

• la sanguinosa battaglia combattuta sul monte San Martino in Valcuvia contro la formazione di partigiani comandata dal milanese colonnello Carlo Croce

• la fucilazione e lo scempio dei partigiani catturati

• la complicità dei reparti armati fascisti

• le esequie dei soldati tedeschi caduti durante l’assalto

• la spietata caccia agli ebrei in città e lungo il confine, con la conseguente deportazione nei campi di sterminio

• l’occupazione militare di Varese e dei posti di frontiera

• la vita quotidiana dei soldati e i loro rapporti con le autorità e i fascisti

Queste foto hanno un’importanza fondamentale perché:

– sono la testimonianza che sul monte san Martino, nel novembre 1943, è stata combattuta la prima vera battaglia della Resistenza italiana

– sono le uniche immagini esistenti relative alla Shoah italiana, con la persecuzione e la deportazione degli ebrei in Italia.

Scheda libro:

Chronik – Varese 1943 nel diario della guardia di frontiera tedesca

CHRONIK UBER DEN KRIEGSEINSATZ DES ZOLLGRENZSCHUTZES IN

ITALIEN BZKOM G – VARESE

a cura di Chiara Zangarini

Il Diario è pubblicato in lingua tedesca, con a fronte la traduzione

italiana di Paola Ferrero.

Formato 21×29,7

Pagine 208 Anno di edizione 2017

Prezzo € 25.00

Isbn 978-88-6570-429-5

PIETRO MACCHIONE EDITORE

