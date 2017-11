“A ciambra” al cineforum delle Arti

Nuovo appuntamento con il Cineforum alle Arti.

Giovedì 23 novembre alle ore 21 viene proiettato il film, candidato all’Oscar, di Jonas Carpignano A ciambra, con Damiano Amato, Pio Amato e Koudous Seihon.

Ciambra è una piccola comunità Rom calabrese insediatasi nella via omonima alla periferia di Gioia Tauro, e Jonas Carpignano è il trentatreenne regista che ha scelto di vivere in quella zona e di raccontare le loro condizioni di vita. Nella Ciambra Pio Amato cerca di crescere il più in fretta possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi che siano in grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli immigrati africani e i membri della comunità rom. Pio ammira e segue ovunque suo fratello maggiore Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo viene arrestato le cose per Pio iniziano a mettersi male, tocca a Pio il ruolo del capofamiglia precoce che deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia.

Introduzione e commento sono a cura del critico cinematografico Angelo Croci.