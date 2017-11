Ciclopasseggiando in Valle Olona, la guida fa tappa in sala Carnelli

La guida turistica “Ciclopasseggiando in Valle Olona”, sarà presentata giovedì 16 novembre alle 20.45 presso la sala Carnelli del comune di Gorla Maggiore in via Toti 5. L’appuntamento, organizzato dall’associazione culturale Ecomuseo della Valle Olona, sarà l’occasione così per far conoscere i tesori della comunità a tutti.