Ciclovia del Lago Maggiore, la Provincia approva il protocollo d’intesa

Approvato il Protocollo d’intesa tra Provincia e Comuni della “Ciclovia del Lago Maggiore: tratto Sesto Calende – Laveno Mombello”: «Stiamo parlando di un progetto, che si inserisce in uno più ampio – ha spiegato il Vicepresidente della Provincia Marco Magrini – e che prevede la realizzazione di piste ciclopedonali al fine di connettere la nostra rete a quelle regionali e nazionali. Un’iniziativa che ha coinvolto anche i Comuni interessati i quali contribuiranno anche economicamente alla progettazione dell’opera. Per questo ci sembrato opportuno stilare un protocollo d’intesa. Noi crediamo fortemente nella mobilità dolce che ha una doppia finalità: un aspetto di promozione turistica da un lato e dall’altro quello di favorire sistemi di interscambio tra i vari tipi di trasporti».

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la cessione a titolo gratuito di un reliquato stradale di proprietà provinciale, la sdemanializzazione di aree nei comuni di Vergiate, Travedona Monate e Varese. «E’ in corso una ricognizione dei beni immobile e di terreni di proprietà della Provincia e che non hanno alcun interesse strategico – ha spiegato il consigliere al Patrimonio Cristina Riva – e nel corso di questa operazione verranno sdemanializzati due lotti in località Corgeno nel Comune di Vergiate, due lotti a Travedona di Montate e un piccolo immobile situato in via Dalmazia a Varese. Dopo questa

operazione si apriranno le evidenze pubbliche e assegnate stime dei beni per la cessione.

Per quanto riguarda invece un appezzamento di 180 metri quadrati che si trova nel quartiere di San Fremo, un’area non strategica anche ai fini viabilistici, potrebbe portare nelle casse della provincia 17 mila euro».