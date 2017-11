Cimberio al terzo stop, ma dalla prossima può migliorare

Terza battuta d’arresto consecutiva per la Cimberio Handicap Sport, fermata con un netto 34-66 sul campo di casa dai marchigiani della Ubi Banca Santo Stefano.

Pronostico dunque rispettato, purtroppo, per la formazione varesina che ha dovuto fronteggiare un filotto impossibile di avversarie e che quindi resta bloccata a quota 2 in classifica. Al PalaCusInsubria i biancorossi sono andati subito sotto nel punteggio a causa dal pressing degli ospiti e dalla loro superiorità fisica a rimbalzo.

Partenza in salita quindi per la Cimberio (2-12) in parte rimediata con una reazione che ha permesso di chiudere sotto di 6 punti la prima frazione. Poi però la Ubi Banca ha spinto di nuovo sull’acceleratore guadagnando presto un vantaggio in doppia cifra, aumentato poi con il passare dei minuti fino al largo +32 finale.

Ora però per la squadra di Bottini arrivano partite più abbordabili: sabato prossimo la Cimberio sarà nella Capitale contro un Santa Lucia ancora valido ma lontano dai fasti di qualche anno fa. Pronostico in bilico, questa volta: i laziali hanno un ruolino di due vinte e due perse e sono appena passati sul campo di Bergamo.

Cimberio HS Varese – UBI Banca S. Stefano 34-66 (10-16, 21-38, 26-58),

Varese: Silva 5, Binda 4, Damiano 2, Gonzalez 10, Nava 4, De Barros 1, Segreto, Roncari 4, Marinello 4. N.e. Fiorentini, Paonessa e Castorino. All. Bottini.

S. Stefano: Ghione 13, Boccacci 2, Renales 10, Tanghe 6, Biondi, Tosatto, Mehiaoui 18, Feltrin, Giaretti 15, Bedzeti 2. N.e. Bianchi e Mazzolani. All. Ceriscioli.

Arbitri: Graziani e Toschi.

RISULTATI (4a giornata): Cimberio H.S. Varese – UBI Banca S.Stefano 34-66; Montello Bergamo – Santa Lucia Roma 49-65;

Nordest Castelvecchio – Amicacci Giulianova 55-68; GSD Porto Torres -UnipolSai Briantea 84 Cantù 42-82.

CLASSIFICA: Cantù, Santo Stefano, Giulianova 8; Roma 4; VARESE, Castelvecchio 2; Porto Torres, Bergamo 0.

PROSSIMO TURNO (sabato 2 dicembre): UBI Banca S,Stefano – GSD Porto Torres, Santa Lucia Roma – Cimberio H.S. Varese; Montello Bergamo – Nordest Castelvecchio;

UnipolSai Briantea 84 Cantù – Amicacci Giulianova.