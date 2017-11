Cinquestelle: “Manca sicurezza per gli studenti lungo la strada del lago”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del meetup Varese del Movimento Cinque Stelle

La “morte cerca occasione” diceva un vecchio detto.

Ogni mattino i nostri ragazzi nel recarsi a prendere il bus per andare a scuola, anche senza saperlo (beata

giovanile incoscienza) vanno incontro ad un pericolo che può divenire mortale.

Avete mai provato a percorrere il tratto di SP1 “del Chiostro” tra Schiranna e Calcinate Del Pesce alle 7,30

del mattino?

In quel punto della strada nei pressi dell’incrocio di via Agello ci sono 2 fermate del bus ed i ragazzini si affrettano ad attraversare la strada dove sfrecciano le auto considerato che lì il limite è di 90 Km all’ora (70 ndr).

Testimoni raccontano che spesso le auto devono fare lo slalom o frenare all’ultimo secondo considerato che in loco non c’è né illuminazione sufficiente (alle 7,30 del mattino in inverno è quasi buio) e non ci sono strisce pedonali o attraversamenti protetti.

Le luci che prima funzionavano, infatti, sono spente da un mese.

Chi deve proteggere i ragazzi che escono da via Agello, via Palmieri etc etc dunque?

A parte gli angeli custodi pensiamo sia opportuna e necessaria anche una seria iniziativa di sicurezza stradale da parte del Comune di Varese che in quel tratto di strada può e deve gestire il problema.

Non vorremmo però che la risoluzione del problema arrivi troppo tardi. Ci sia consentito dunque di puntualizzare che chi ha orecchio per intendere intenda perché un giorno non potrà più dire “io non lo sapevo”. La sicurezza dei nostri figli deve esser messa come priorità al di sopra di ogni lentezza burocratica.

Ci ripromettiamo di tornare sull’argomento dopo aver verificato cosa intende fare l’amministrazione

varesina.

Noi non molliamo.

Meetup Varese5 Stelle