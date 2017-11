Una colazione dedicata alle donne che cercano lavoro

Una mattinata dedicata alle donne, una colazione per analizzare il curriculum, valutare le competenze e capire quali sono le opportunità di questo periodo. E’ quello che organizza OpenJobMetis per sabato 25 novembre quando le porte della filiale di Varese si apriranno per accogliere tutte le donne che vogliono cercare una nuova occupazione.

Davanti ad un cappuccio e ad una brioches si parlerà di come cercare un’occupazione dopo un periodo di inattività o di come stendere un curriculum efficace. Tutte le interessate possono prenotare la propria “colazione in filiale” contattando la filiale di via Carrobbio al numero 0332282688 o scrivendo a varese@openjob.it.

Per tutti -anche uomini- comunque sono molte le ricerche aperte in questo periodo. Le principali potete vederle nel video.