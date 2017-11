Colazione in filiale con Openjobmetis per parlare con calma di lavoro

Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata oggi in Borsa Italiana, aderisce all’iniziativa #filialeinrosa2017 di Assosomm, un appuntamento giunto alla seconda sua edizione, che ha lo scopo di aiutare le donne che hanno dubbi o difficoltà in ambito professionale con una mattinata interamente dedicata a loro.

Una mattina per sedersi e parlare di lavoro con più calma del solito. Gli esperti in selezione del personale di Openjobmetis accoglieranno con brioches e caffè le candidate e saranno a disposizione di tutte le donne che vorranno discutere, ad esempio, di come ricollocarsi dopo un periodo di inattività, scrivere o aggiornare il curriculum vitae in maniera efficace, avere informazioni sulla gestione di aspetti delicati come malattia e maternità e altri consigli utili a supportare l’occupazione.

Tutte le interessate possono prenotare la propria “colazione in filiale”, presso la sede più vicina tra le oltre 50 filiali Openjobmetis aderenti all’iniziativa ed elencate di seguito:

LOMBARDIA

Filiale Openjobmetis di Albino

Filiale Openjobmetis di Bergamo

Filiale Openjobmetis “Family Care” di Cinisello Balsamo

Filiale Openjobmetis di Grumello

Filiale Openjobmetis di Milano via Colonna

Filiale Openjobmetis di Milano via Lattanzio

Filiale Openjobmetis di Montichiari

Filiale Openjobmetis di Monza

Filiale Openjobmetis di Orzinuovi

Filiale Openjobmetis di Pontevico

Filiale Openjobmetis di Seregno

Filiale Openjobmetis di Varese

Filiale Openjobmetis di Vigevano

ABRUZZO

Filiale Openjobmetis di Pescara

Filiale Openjobmetis di L’Aquila

Filiale Openjobmetis Roseto degli Abruzzi

BASILICATA

Filiale Openjobmetis di Melfi

CAMPANIA

Filiale Openjobmetis di Avellino

Filiale Openjobmetis di Caserta

Filiale Openjobmetis di Napoli

CALABRIA

Filiale Openjobmetis di Catanzaro

Filiale Openjobmetis di Rende

EMILIA ROMAGNA

Filiale Openjobmetis di Bologna

Filiale Openjobmetis di Carpi

Filiale Openjobmetis di Cesena

Filiale Openjobmetis di Ferrara

Filiale Openjobmetis di Imola

Filiale Openjobmetis di Mirandola

Filiale Openjobmetis di Parma

Filiale Openjobmetis di Piacenza

Filiale Openjobmetis di Ravenna

Filiale Openjobmetis di Reggio Emilia

FRIULI VENEZIA GIULIA

Filiale Openjobmetis di Cervignano

Filiale Openjobmetis di Pordenone

Filiale Openjobmetis di Sacile

Filiale Openjobmetis di Trieste

Filiale Openjobmetis di Udine

LAZIO

Filiale Openjobmetis di Roma piazza Barberini

Filiale Openjobmetis di Roma viale della Piramide Cestia

LIGURIA

Filiale Openjobmetis di La Spezia

MARCHE

Filiale Openjobmetis di Ascoli Piceno

PIEMONTE

Filiale Openjobmetis di Alba

Filiale Openjobmetis di Alessandria

Filiale Openjobmetis di Biella

Filiale Openjobmetis di Gattinara

Filiale Openjobmetis di Ivrea

Filiale Openjobmetis di Novara

Filiale Openjobmetis di Omegna

Filiale Openjobmetis di Torino

PUGLIA

Filiale Openjobmetis di Taranto

SARDEGNA

Filiale Openjobmetis di Sassari

SICILIA

Filiale Openjobmetis di Palermo

Filiale Openjobmetis di Catania

TOSCANA

Filiale Openjobmetis di Empoli

Filiale Openjobmetis “Family Care” di Prato

Filiale Openjobmetis di Lucca

TRENTINO ALDO ADIGE

Filiale Openjobmetis di Trento

VENETO

Filiale Openjobmetis “Family Care” di Mestre

Filiale Openjobmetis di Montebelluna

Filiale Openjobmetis di Padova

Filiale Openjobmetis “Family Care” di Padova

Filiale Openjobmetis di San Donà

Filiale Openjobmetis di Treviso

Filiale Openjobmetis di Verona