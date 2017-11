Colletta Alimentare, la diretta di VareseNews

Sabato 25 novembre, per il 21° anno, in tutta Italia si terrà la Colletta Alimentare, la grande raccolta di cibo che si tiene in migliaia di supermercati grazie al coordinamento della Fondazione Banco Alimentare di Milano e a decine di migliaia di volontari sparsi su tutto il territorio nazionale.

La provincia di Varese non fa eccezione e come ogni anno offrirà il proprio contributo in termini di ore messe a disposizione dalla collettività e naturalmente di cibo offerto alle associazioni che si occupano di assistere i bisognosi. Per questo motivo VareseNews vuole raccontare in diretta la Colletta, con un liveblog che mostri con immagini e testimonianze la grande mobilitazione di sabato 25. I lettori possono intervenire postando un commento, un’immagine o un video: è sufficiente scrivere nello spazio apposito (per i commenti) o usare il tag #collettavarese su Twitter o Instagram.

